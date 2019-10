Minister trekt nog eens 250 miljoen extra uit voor verpleeghuiszorg

Minister De Jonge trekt opnieuw meer geld uit voor de verpleeghuiszorg. Het gaat voor 2019 om 250 miljoen euro extra, waarvan 190 miljoen structureel en 60 miljoen incidenteel. Het geld is bedoeld om de groeiende wachtlijsten voor een plek in het verpleeghuis te bestrijden. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Om de onzekerheid over het budget voor 2020 te beperken maakt de minister direct 130 miljoen euro beschikbaar. Dit komt uit reeds gereserveerde herverderlingsmiddelen van in totaal 200 miljoen. "Ik heb zorgkantoren met klem verzocht om dit extra budget te gebruiken om de wachtlijsten aan te pakken", schrijft De Jonge aan de Kamer.

Financiering aanpassen

Verder kijkt de minister samen met de zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hoe de financiering van de langdurige zorg moet worden aangepast om meer financiële zekerheid te bieden. De Jonge laat onderzoeken wat de oorzaken zijn van de toenemende vraag naar verpleeghuiszorg.

ActiZ, de brancheorganisatie voor de VVT, is blij met de financiële injectie "Het is positief dat minister De Jonge het budget verhoogt waarmee zorgkantoren en zorgorganisaties de wettelijke plicht uitvoeren om mensen met een indicatie voor het verpleeghuis, zorg en verpleging te bieden", stelt Mireille de Wee, voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg. Het tekort dat de minister nu aanvult, komt voornamelijk door de stijgende vraag naar zorg voor ouderen, stelt de organisatie.

Alleen meer geld geen oplossing

"Het gaat om gigantische bedragen en gezien de vergrijzing is dit pas het begin", vervolgt De Wee: "Steeds duidelijker wordt dat we als samenleving een ingewikkelde klus te klaren hebben om én hoge kwaliteit van zorg te bieden én een enorm toenemende vraag naar ouderenzorg op te vangen. We vragen van de minister helderheid over hoe deze twee wedstrijden te spelen. Alleen meer geld uit blijven geven lijkt ons geen duurzame oplossing."

Eerder dit jaar maakte minister De Jonge al bekend dat het budget werd verhoogd met 470 miljoen euro. In totaal komt er in 2019 660 miljoen extra beschikbaar voor de toestroom aan cliënten, bovenop de 600 miljoen euro die de sector moet inzetten voor de verbetering van de kwaliteit.

Mireille de Wee: "Het is zorgwekkend dat het tot nu toe niet lukt goede schattingen te maken voor de hoeveelheid verpleeghuiszorg die nodig is. Twee keer tussentijds het budget verhogen in één jaar is te veel; zo wordt het moeilijk voor zorgorganisaties om goed en op tijd in te spelen op de reële toename van het aantal cliënten."