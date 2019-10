Dit jaar bijna dertig miljoen geboekt voor preventie

Dit jaar wordt er 27 miljoen euro uitgegeven aan de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord. Dat verwacht staatssecretaris Blokhuis (VWS). Het budget komt voor uit de middelen die vanuit het Regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld, zo schrijft de staatsecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

De financiële verplichtingen waar in het akkoord afspraken over zijn gemaakt, betreffen deels nieuwe acties en deels een intensivering van goed lopende programma’s, schrijft Blokhuis. Acht miljoen euro is bestemd voor de aanpak van roken, 9,5 miljoen wordt besteed aan de strijd tegen overgewicht en zeven miljoen euro gaat naar de aanpak van problematisch alcoholgebruik. Nog eens 2,5 miljoen euro bestaat uit overige uitgaven, zoals lokale afspraken, monitoring en effectieve interventies die niet aan een van de deelakkoorden verbonden zijn.

Campagne stoppen met roken

Voor stoppen met roken is een meerjarige mediacampagne in voorbereiding (€ 2 mln). De middelen voor een rookvrije kindomgeving worden ingezet voor ondersteuning van belangenorganisaties die met hun leden werken aan een rookvrije speel- en sportomgeving. Daarnaast krijgen gemeenten ondersteuning voor het bereiken van een rookvrije generatie. De uitvoering hiervan gebeurt door de VNG en GGD GHOR. De middelen voor rookvrije zorg zijn bestemd voor koepels in de zorg om de zorg in de GGZ, de verslavingszorginstellingen en de algemene en de academische ziekenhuisinstellingen rookvrij te maken.

Gezonde omgeving

Voor gezonde voeding worden twee jaar op rij 500 watertappunten gerealiseerd. Het Voedingscentrum zal een Schijf van Vijf campagne realiseren en de voorbereidingen treffen voor het nieuwe voedselkeuzelogo en een nieuw systeem voor productverbetering.

Voor een gezonde omgeving en zorg wordt drie miljoen euro geïnvesteerd in gezondere scholen, sportomgevingen, tankstations, werkomgevingen, schoolkantines, ziekenhuizen en dagattracties. “Hierdoor wordt op vele plekken de gezonde keuze gemakkelijker en vanzelfsprekender, bijvoorbeeld in 2500 sportkantines”, aldus Blokhuis.

Alcohol en school

De middelen voor alcohol en de school- en studieomgeving worden geïnvesteerd in de Gezonde School en in de verkenning van alcoholbeleid in het hoger onderwijs. Met de middelen voor marketing van alcoholhoudende drank wordt onder andere onderzoek uitgevoerd naar het bereik en de beïnvloeding van jongeren door alcoholreclame en -uitingen, naar de afhankelijkheid van de alcoholindustrie in de sportsectoromgeving, naar de bestaande Alcoholcode en naar Minimum Unit Pricing. Ook wordt een onderzoeksagenda opgesteld over het effect van alcoholmarketing op problematisch alcoholgebruik.