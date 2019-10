Stewardessen helpen handje in verpleeghuis

In een verpleeghuis in Amsterdam-Noord lopen regelmatig stewards en stewardessen rond om een handje te helpen. Het is voor de KLM-medewerkers een manier om weer te wennen aan het bieden van service na een operatie of burn-out.

"Als je gaat reïntegreren, kun je natuurlijk niet zeggen: 'Ik doe een halve vlucht'", zegt steward Niels Callenbach tegen de NOS. In het verpleeghuis kunnen stewards en stewardessen weer wennen aan werken met passagiers. De werkzaamheden in de lucht en in een verpleeghuis komen overeen. Callenbach: "Een kopje koffie drinken, een stukje lopen en een praatje maken. Dat is natuurlijk iets wat wij heel goed kunnen en wat we ook op elke vlucht doen. Dat missen we allemaal heel erg."

De locatiemanager van het verpleeghuis geeft aan blij te zijn met de stewards en stewardessen. Bewoners kunnen krijgen extra aandacht en kunnen bijvoorbeeld nog een keer extra naar buiten.

Minister Hugo de Jonge van VWS is ook positief over de samenwerking tussen KLM en het verpleeghuis. Hij zegt tegen de NOS: "We gaan dit ook in andere regio's onder de aandacht brengen en navolging stimuleren."