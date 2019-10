Amarant verwelkomt nieuwe bestuurder

Peter van den Broek is per 1 februari 2020 benoemd tot lid van de raad van bestuur bij Amarant. Hij volgt Erik-Jan Borgmeijer op, die deze functie sinds 1 juli 2019 ad interim vervult. Peter van den Broek vormt samen met Ronald Helder, voorzitter, het collegiaal bestuur.

Van den Broek heeft ruime ervaring in de zorg, specifiek met organisaties in verandering. Zijn primaire aandachtsgebied zijn vraagstukken op het gebied van de bedrijfsvoering, huisvesting, informatiemanagement en ICT, zo laat de organisatie weten.



Amarant belegeleidt mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel.