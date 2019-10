PGB 2.0 loopt half jaar vertraging op

De uitrol van PGB 2.0 loopt een vertraging op van een half jaar. Bovendien wordt de invoering ervan 60 procent duurder.

De laatste gemeenten worden pas in mei 2021 aangesloten op PGB 2.0, schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Aanvankelijk zou de laatste gemeente eind volgend jaar zijn aangesloten. Na veel vertraging werden in juli en september de eerste zorgkantoren aangesloten in Flevoland (Zilveren Kruis) en Zeeland (CZ). Daarna traden technische problemen op.

Voorjaar 2020

Hierdoor is de invoering in de eerstvolgende gemeenten (Rijssen-Holten, Smallingerland, Het Hogeland) met een half jaar uitgesteld. Ze worden niet volgende maand aangesloten, maar pas in het voorjaar van 2020.

"Dit laat zien dat er nog additionele technische aanpassingen in de software nodig zijn om grotere aantallen budgethouders en zorgverleners aan te sluiten", schrijft de minister. Hij liet extra onderzoek doen naar deze problemen en heeft extra mankracht ingezet om de verbeteringen door te voeren. Daar zijn technici nog mee bezig. Nu gebruiken slechts 3000 budgethouders PGB 2.0.

Niet in orde

De vertraging wordt met name veroorzaakt doordat een fors aantal functionaliteiten van het systeem nog niet in orde zijn. De SVB kan nog niet goed de wijzigingen doorvoeren met Terugwerkende Kracht (TWK), vorderingen verwerken, een goed klantbeeld krijgen en declaraties efficiënt verwerken.

Ook voor de gemeenten werkt het nog onvoldoende. Voor hen gaat het werken met zorgfunctiecodes moeizaam en ook de inrichting van lokaal beleid en samenwerking met andere gemeenten loopt niet optimaal. Bovendien zijn veel gemeenten niet in staat in te loggen. Verder zijn er nog vragen over privacy en veiligheid van het ict-systeem.

Veel geld

De extra aanpassingen kosten veel geld. Aanvankelijk dacht VWS 20,5 miljoen euro kwijt te zijn aan de ontwikkeling van PGB 2.0. Nu laat De Jonge weten dat dat 33 miljoen euro wordt: een toename van 60 procent. De SVB, gemeenten en zorgkantoren financieren ook nog 19 miljoen euro, maar dragen niets bij aan de extra kosten. Jaarlijks zijn de beheerskosten van dit systeem 9,4 miljoen euro.

Fasegewijs

De Jonge verwacht dat twee zorgkantoren van CZ de volgende zijn die worden aangesloten: Zuid-Hollandse Eilanden en West-Brabant. Pas volgend voorjaar volgen acht andere zorgkantoren. De Jonge weet nog niet wie er daarna klaar is voor aansluiting op PGB 2.0. Hij laat weten dat het "zeker" is dat alle gemeenten gaan meewerken aan invoering.