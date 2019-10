CPB: middeninkomens profiteren van SP-plan voor zorg

Een forse ingreep in het zorgstelsel die de SP voorstelt, pakt vooral voor de middeninkomens goed uit. Ook mensen met een lager inkomen profiteren, veelverdieners krijgen de rekening gepresenteerd. Dat blijkt uit een doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB).

De ziektekostenpremie, het eigen risico en de zorgtoeslag gaan overboord in het plan van de SP. De zorgkosten wil de partij voortaan betalen uit een nog op te richten Nationaal ZorgFonds en wordt zodoende opgehoest door de belastingbetaler.

Aangezien de hoogste inkomens het meeste belasting betalen, is het niet verwonderlijk dat juist daar de rekening belandt.

Inkomstenbelasting

Dat effect wordt versterkt doordat de SP de tarieven in de inkomstenbelasting op wil schroeven voor personen met een belastbaar inkomen boven 20.939 euro, voor mensen die minder verdienen gaat het tarief juist omlaag. Sommige huishoudens in de hoogste inkomensgroep gaan er ruim 10 procent op achteruit, zo becijfert rekenmeester CPB.

Middeninkomens profiteren

Het SP-voorstel pakt voor ongeveer driekwart van de Nederlanders gunstig uit. Huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot 86.000 euro bruto per jaar profiteren ervan. Middeninkomens gaan er met in doorsnee 4,2 procent op vooruit, de lagere inkomensgroep iets minder: 3,5 procent. Dat verschil komt vooral door het schrappen van de zorgtoeslag.

Verheugd

De SP is verheugd met de doorrekening van het CPP. ‘Wie veel verdient, draagt meer bij dan iemand die weinig verdient’, zegt Kamerlid Maarten Hijink in een persverklaring over het voorstel van zijn partij. ‘Nu is dat helaas andersom.’