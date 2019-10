Basalt revalidatie overschrijdt zorgplafond met bijna 5 miljoen

Basalt schreef in 2018 nog een positief resultaat, maar het is nog maar de vraag of dat in 2019 ook gaat lukken. De grootste revalidatiezorgaanbieder van Nederland gaat bijna vijf miljoen euro meer leveren aan zorg dan is afgesproken voor 2019, meldt Zorgvisie. Door de financiële onzekerheid lopen de wachttijden snel op bij Basalt.

Patiënten zullen de dupe zijn van de financiële uitdaging waar Basalt mee te maken krijgt, zegt Basalt-bestuursvoorzitter Willem Wiegersma tegen Zorgvisie. Het uit zich al in lange wachttijden. Die bedraagt volgens Zorgvisie nu gemiddeld zes maanden, met uitschieters naar negen maanden. Wiegersma: "Dat is desastreus, want voor een succesvolle revalidatie moet je de revalidatie zo snel mogelijk starten." De bestuursvoorzitter zegt dat mensen zullen moeten uitwijken naar de regio's Rijnmond of Amsterdam als de zorgverzekeraars niet over de brug komen.

Zorgvraag

Basalt ziet de zorgvraag in haar werkgebied toenemen met 7 tot 8 procent. De groei is te verklaren door demografische veranderingen en door het feit dat ziekenhuizen de ligduur steeds verder verlagen. Daardoor duren behandelingen in revalidatiecentra langer. Daaraast worden de behandelingen in de revalidatiezorg steeds beter, schrijft Zorgvsie. Dat trekt patiënten aan.

De helft van de achttien grote regionale revalidatiecentra in Nederland schrijft rode cijfers, bleek uit een analyse van Ernst & Young. Zorgvisie schrijft dat het verouderde bekostigingssysteem een belangrijke oorzaak is voor de financiële problemen in de revalidatiezorg. Volgens Wiegersma, tevens voorzitter van de werkgroep bekostiging van brancheorganisatie Revalidatie Nederland, biedt het geen kostendekkende tarieven voor complexe revalidatie.