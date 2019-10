Kwaliteitsraad: 'Kwaliteit draait om samen leren verbeteren'

De zorg moet kwaliteitsdata veel meer gaan gebruiken als brandstof voor samen leren en verbeteren. Dat stelt de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland (ZIN) in een nieuwe visie op kwaliteit.

De tijd dat kwaliteit louter tot het domein van medische zorgprofessionals behoort, ligt al geruime tijd achter ons. De laatste decennia dicteren kwaliteitsindicatoren en -standaarden de kwaliteitsbeweging. Ofschoon deze benadering de kwaliteit onmiskenbaar heeft verbeterd, is er volgens de Kwaliteitsraad van ZIN behoefte aan een volgende stap. Patiënten willen als mens gehoord en gezien worden en willen dat zorgaanbieders hun verhaal meenemen in persoonsgerichte zorg. Zorgverleners willen het goede doen voor de patiënt en niet ondergesneeuwd raken in een wereld van kwaliteitssystemen, indicatoren en regeldruk.

Kwaliteitsdata als brandstof voor leren

Nieuwe kwaliteit draait volgens de raad vooral om samen leren en verbeteren. De zorg moet niet alleen maar kwaliteitsdata verzamelen in registraties, maar die informatie meer dan nu gebruiken als brandstof voor verbeteren. In het gesprek over kwaliteit komen meetbare data, ervaringskennis en professionele kennis samen. Het gesprek vindt plaats in de spreekkamer, in organisaties en op regionaal en landelijk niveau.

Goede zorg en het goede leven

Goede zorg heeft volgens de Kwaliteitsraad te maken met dat wat we verstaan onder het goede leven, gedefinieerd vanuit het perspectief van patiënten. De raad hanteert daarbij drie principes die voor veel mensen belangrijk zijn bij het leiden van een goed leven: autonomie, in verbinding staan met anderen en betekenisvol bezig zijn. "Goede zorg zou hierop moeten aansluiten door het versterken van de mogelijkheden en gezondheid van patiënten voor eigen regie, sociale activiteiten en persoonlijke zingeving. Goede zorg wordt daarmee persoonlijk, pluriform en moreel geladen. Het is, afhankelijk van waarden en normen van alle betrokkenen over wat zij als een goed leven zien", schrijft de raad.

