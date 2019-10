Skipr 99 vergroot inbreng lezers

Medio december verschijnt de twaalfde editie van de Skipr 99. Om een zo compleet mogelijk beeld te geven van het bestuurlijk samenspel in de top van de zorg vraagt Skipr de lezer nadrukkelijk om potentiële kandidaten te nomineren.

Wie bepalen de agenda van de zorg? Wie zetten de toon in het debat? Wie weten besluitvorming en beleid naar hun hand te zetten? Kortom: welke personen doen er toe in de zorgsector? Dat zijn kort gezegd de belangrijkste vragen achter de Skipr 99. Door middel van deze lijst brengt Skipr ieder jaar de relatieve status, invloed en zeggenschap van de belangrijkste bestuurlijke beïnvloeders in kaart.

Systematiek

Op 12 december verschijnt de al weer twaalfde editie van de Skipr 99. De basis van deze lijst wordt gevormd door een databestand met honderden namen. Van elk van deze personen wordt de aard en zwaarte van de hoofdfunctie gewogen als ook de omvang en reikwijdte van het netwerk. Zo ontstaat een beeld van het bestuurlijk samenspel in de top van de Nederlandse zorg.

Transparantie

Skipr wil transparant zijn en zich om die reden ook open stellen voor inbreng van de Skipr-lezers. Wie horen er volgens hen beslist thuis in de Skipr 99? Via een speciale campagnesite gaat Skipr de komende weken zoveel mogelijk namen ophalen. Deze worden dan gewogen aan de hand van de eerder beschreven scoringssystematiek. Op deze manier kunnen lezers actief bijdragen aan een betere, nóg completere Skipr 99.

Klik hier om het nominatieformulier te openen.