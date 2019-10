Haaglandse gemeenten teruggefloten om inkoop jeugdhulp

Tien gemeenten in de regio Haaglanden, waaronder Den Haag, moeten opnieuw naar de tarieven kijken van jeugdhulp. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twaalf organisaties zijn hiermee in het gelijk gesteld in een kort geding.

De gemeenten zijn dit jaar een gezamenlijke procedure gestart voor de inkoop van jeugdhulp voor de periode 2020-2024, schrijft de rechtbank. De gehanteerde tarieven zouden 'reëel en noodzakelijk' zijn om de jeugdhulp 'efficiënter en effectiever' te maken.

Daar zijn Jeugdformaat en elf marktpartijen het niet mee eens. Ze vinden de tarieven te laag en niet kostendekkend en zouden 'niet langer in staat zijn goede jeugdhulp te verlenen als de tarieven niet worden aangepast', zo stellen zij. Ook zouden de jeugdhulporganisaties structureel verlies lijden.

De rechter oordeelt dat er onvoldoende rekening is gehouden met regionale en organisatie-specifieke aspecten die van invloed zijn op de kostprijs van de jeugdhulp. Ook werden verschillende definities gehanteerd bij de diverse cijfers en percentages waar de tarieven op gebaseerd waren.