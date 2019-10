Zorgverzekeraars bevrijden wijkverpleging van lange controletermijn

Zorgverzekeraars gaan declaraties in wijkverpleging vanaf volgend jaar tot maximaal twee jaar na dato materieel controleren. Door de bekorting van maximale controletermijn worden de administratieve lasten voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars verminderd, denkt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Momenteel kunnen zorgverzekeraars tot vijf jaar na dato materiële controles uitvoeren. Medewerkers van zowel zorgverzekeraars als zorginstellingen zijn hierdoor soms bezig met controles over een periode die al geruime tijd verstreken is.

Om deze administratieve lasten te verminderen is binnen het platform (OntRegel)DeZorg daarom nu afgesproken om vanaf schadejaar 2020 voor gecontracteerde zorgaanbieders over te gaan op een maximale controletermijn van twee jaar. Voorwaarde is wel dat zorgaanbieders zich houden aan gemaakte declaratieafspraken opgenomen in de uniforme declaratieparagraaf, waaronder de termijn van indiening van declaraties, zo stelt ZN. In het kader van uniformiteit wordt ook de paragraaf Controle in de Generieke Algemene Bepalingen eerste lijn hierop aangepast.