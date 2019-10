Dijklander neemt nieuw epd in gebruik, ziekenhuis beperkt open

Het Dijklander Ziekenhuis werkt vanaf 1 november met een nieuw elektronisch patiëntendossier (epd). Om met dit systeem van start te kunnen, zijn alle locaties van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam op 31 oktober en 1 november zeer beperkt geopend.

"Er zijn (bijna) geen spreekuren, er is geen bloedafname, er worden geen röntgenfoto’s gemaakt en er zijn geen operaties gepland”, zegt Marein van der Torn, KNO-arts en nauw betrokken bij de invoering van het nieuwe elektronisch patiëntendossier. “Patiënten in levensbedreigende situaties kunnen gewoon terecht. Ook voor de patiënten die zijn opgenomen gaat de zorg natuurlijk door. De poliklinieken zijn telefonisch bereikbaar, maar de wachttijd kan oplopen. Op 1 november beginnen we in de middag op de poliklinieken met een paar afspraken. We hebben expres veel tijd gepland tussen de afspraken, zodat we kunnen wennen aan het nieuwe systeem. Hiermee willen we voorkomen dat de volgende patiënt lang moet wachten."



De overgang naar het nieuwe systeem brengt ook voordelen met zich mee. "De grootste winst is dat we vanaf 1 november op alle locaties van het Dijklander Ziekenhuis beschikken over hetzelfde systeem, met dezelfde werkwijze en gegevens. Voorheen werkten we met verschillende systemen", aldus Van der Torn,



Met het nieuwe systeem hebben patiënten van het Dijklander Ziekenhuis voortaan overal en altijd inzage heeft hun medisch dossier. Via een beveiligde website kan elke patiënt delen van het eigen medisch dossier inzien, met onder meer uitslagen, behandelverslagen en afspraken.