Fors minder winst voor Philips

Zorgtechnologieconcern Philips heeft als verwacht het derde kwartaal van het jaar afgesloten met een fors lagere winst in vergelijking met een jaar eerder. De onderneming, die eerder bekendmaakte in de meetperiode een grote afschrijving te moeten doen, behaalde een winst uit voortgezette activiteiten van 211 miljoen euro, tegen 307 miljoen euro in het derde kwartaal een jaar eerder.

Philips had eerder al bekendgemaakt dat de handelsoorlog tussen China en de VS heeft gezorgd voor een daling van de winstmarges bij Connected Care. Daarbovenop deed Philips een afschrijving van 78 miljoen euro. Volgens de onderneming is dat een erfenis van een eerdere overname. De winstwaarschuwing zorgde ervoor dat het aandeel Philips eerder deze maand hard onderuitging op het Damrak.



De aangepaste winstmarge van 12,4 procent op het bedrijfsresultaat is lager dan de 13,2 procent een jaar eerder. Philips zelf heeft als doel de winstmarge doorgaans met 1 procentpunt per jaar op te voeren. Voor het hele jaar en volgend jaar houdt Philips vast aan zijn eerder gemelde prognose van 4 tot 6 procent groei en een verbetering van de winstmarge, al zal dat laatste dit jaar minimaal zijn.



Topman Frans van Houten sprak van gemengde resultaten. De vergelijkbare omzetgroei van 6 procent bestempelde de Philips-baas als sterk. Met name in China, waar groei met dubbele cijfers werd gerealiseerd, en andere opkomende markten presteerde Philips naar behoren, mede door de lancering van nieuwe producten. In Noord-Amerika kampt Philips al drie kwartalen met mindere prestaties, ook omdat klanten langer de tijd nemen om tot een investeringsbeslissing te komen.



De hogere handelstarieven snoepen volgens Van Houten dit jaar naar verwachting 70 miljoen euro af van de winst. Om dit te compenseren kijkt Philips naar manieren om handelstarieven te omzeilen, bijvoorbeeld door productielocaties te verplaatsten. Ook worden hogere tarieven waar mogelijk doorberekend aan klanten.



Philips wist de kosten in de periode structureel met 96 miljoen euro omlaag te krijgen, deels door te besparen op overhead. Verder wist de onderneming de inkoopkosten in te dammen. Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg van 568 miljoen euro vorig jaar naar 583 miljoen euro dit jaar.