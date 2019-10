Tof Thissen gaat nieuwe raad van toezicht Laurentius voorzitten

Tof Thissen is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. De vorige raad van toezicht legde in juli haar functie neer vanwege een bestuurlijk conflict tussen de toezichthouders en de raad van bestuur over de werkwijze rondom het aantrekken van een tweede bestuurder.

Laurentius gelooft met Tof Thissen een 'nieuwe stevige basis' te leggen voor het toezicht in het ziekenhuis. In een persbericht wordt gemeld dat 'de wervingsprocedure voor de leden in een gevorderd stadium' is en dat 'Laurentius voorspoedig op weg is naar het samenstellen van een nieuwe raad van toezicht'.

Tof Thissen werkt sinds 2015 als directeur van UWV WERKbedrijf. Daarnaast is hij voorzitter van de raad van toezicht van Toezicht Bureau Jeugdzorg Limburg, lid van de raad van toezicht Lezen&Schrijven en lid van de raad van advies van Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Thissen was voorheen voorzitter van de raad van toezicht bij Envida Zorg en Welzijn Maastricht/Mergelland.