Thuiszorgorganisatie Utrecht licht Zilveren kruis op voor 5 miljoen

Zilveren Kruis zegt voor 5,2 miljoen euro te zijn opgelicht door het Utrechtse thuiszorgbureau Dolia Thuiszorg. Er loopt een strafzaak tegen de directie van Dolia.

Het Openbaar Ministerie heeft drie weken geleden al lange gevangenisstraffen geëist wegens oplichting en witwassen van de driekoppige directie. Het gaat om een miljoenenbedrag dat is belegd in appartementen in Turkije. Afgelopen maandag ging het in de rechtbank over de vorderingen die benadeelde partijen hebben ingediend.

Onterecht

Zilveren Kruis liet voor de rechter weten dat het de eerste 60.000 euro terug wil van Dolia. Hierbij gaat volgens de verzekeraar om onterechte betalingen voor zeven cliënten. Het OM steunt de eis van Zilveren Kruis, maar de advocaat van de directeuren vond de vordering onvoldoende onderbouwd. De verdediging stelde dat Dolia zorg heeft geleverd.

Gemeente Utrecht

Ook de gemeente Utrecht vordert geld van Dolia. De gemeente zou 900.000 euro hebben betaald voor zorg die volgens haar nooit is gegeven. Maar Utrecht wacht voor verdere actie eerst het verloop van de rechtszaak tussen Zilveren Kruis en Dolia af.

Tegen de oudste broer U. eiste de officier van justitie eerder deze maand onder meer een gevangenisstraf van vijf jaar. De andere broers hoorden vier jaar cel tegen zich eisen. De rechter doet over een maand uitspraak.