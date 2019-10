Politiek wil meer geld kabinet voor onderzoek Lyme

De regeringspartijen ChristenUnie en D66 willen dat het kabinet 1 miljoen euro extra vrijmaakt voor onderzoek naar de ziekte van Lyme.

D66 en Christenunie vragen het kabinet morgen 1 miljoen euro extra uit te trekken voor subsidie aan het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum. Woensdag wordt de begroting 2020 van het ministerie van VWS behandeld in de Tweede Kamer.

Vroeg ingrijpen

"De kennis die er is over Lyme moet breder bekend worden bij ziekenhuizen door het hele land, zodat zij vroeg kunnen ingrijpen. Dat voorkomt vaak erger", aldus Carla Dik-Faber van de ChristenUnie.

Gewrichtspijn

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 1,3 miljoen mensen door een teek gebeten. Van de 27.000 uiteindelijke lymepatiënten houden er naar schatting 1000 tot 2500 per jaar langdurig klachten aan over, zoals ernstige vermoeidheid en gewrichtspijn.

Samenwerking

In het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum werken de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP), Radboudumc, Amsterdam UMC en RIVM samen. Twee jaar geleden kreeg het centrum al 2,5 miljoen euro van VWS.