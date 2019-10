Bruins: patiënten moeten vooraf toestemming geven voor inzage dossier

Cruciale medische gegevens moeten beter beschikbaar zijn voor artsen als een patiënt buiten bewustzijn op de eerste hulp belandt. Dat vindt minister Bruins voor Medische Zorg. Een van de oplossingen is om patiënten vooraf te laten vastleggen dat zij in noodgevallen toestemming geven.

Dat schijft de Volkskrant. Het plan past in het voornemen van het kabinet om de overheid meer regie te geven in de de slepende discussie rondom de uitwisseling van gegegevens in de zorg. De bedoeling is dat iedereen binnenkort de regie krijgt over het eigen patiëntendossier.

Daar hoort ook de keuze bij of gegevens mogen worden uitgewisseld. Ruim dertien miljoen Nederlanders hebben die keuze voor uitwisseling al gemaakt. Vier miljoen anderen niet. Zij kunnen dat in elk contact met een arts alsnog beslissen. In de praktijk ontstaan echter problemen bij de acute noodzorg, omdat patiënten dan vaak niet aanspreekbaar zijn. In de hoop ook die mensen over de streep te trekken, komt er nu een derde mogelijkheid. Daarmee stelt de patiënt een set basisgegevens ter beschikking die alleen in noodgevallen mag worden geraadpleegd.

Hartklachten

Het gaat om gegevens over medicatie, allergieën, vaccinaties, gegevens van de huisarts, laboratoriumuitslagen, operaties, ziekenhuisopnames, gewicht, leeftijd en bloedgroep. ‘Gegevens die nodig zijn voor ongeplande zorg, als spoedzorg nodig is door een onbekende zorgverlener’, aldus Bruins.

Als niet duidelijk is of de patiënt al onder behandeling staat voor bijvoorbeeld hartklachten, kan dat voor complicaties zorgen. Ook de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners verloopt in de praktijk nog niet optimaal, soms zelfs binnen een ziekenhuis, waardoor vertraging in de behandeling ontstaat. ‘Er zijn voorbeelden van dvd’s die op de buik van een patiënt in de ambulance mee moeten worden genomen van ziekenhuis naar ziekenhuis of van taxi’s die tussen ziekenhuizen rijden om gegevensdragers met beelden na te brengen’, aldus Bruins.