Automatische gegevensuitwisseling epd’s en Nederlandse Kankerregistratie is betrouwbaar

,

De automatische gegevensuitwisseling vanuit elektronische patiëntendossiers (epd’s) naar de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is betrouwbaar. Dat toont een validatiestudie naar het uitwisselingsplatform Realtime (Hemato-) ONcology DAta (R(H)ONDA).

De huidige, grotendeels handmatige gegevensregistratie in de NKR is van hoge kwaliteit, maar ook arbeidsintensief. Om automatische gegevensuitwisseling tussen epd’s en de NKR mogelijk te maken, hebben IKNL en Performation samen een nieuwe infrastructuur opgezet: Realtime (Hemato-) ONcology DAta (R(H)ONDA).

Binnen deze infrastructuur structureert de Datagateway van Performation gegevens uit het epd naar een uniform datamodel binnen het ziekenhuisdomein, ongeacht het type epd-systeem en de versie. De drie meest gebruikte epd’s in Nederland worden ondersteund: HiX, EPIC en Nexus. In dit onderzoek is de betrouwbaarheid van dit proces gevalideerd.

De validatiestudie bevestigt dat gestructureerde data over diagnose, laboratoriumwaarden en behandeling via de Datagateway van Performation correct uit de epd’s kunnen worden opgehaald en sneller beschikbaar zijn in de NKR.

De studie is uitgevoerd door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Performation Healthcare Intelligence BV (Performation), en specialisten uit Erasmus MC, Rotterdam en Reinier de Graaf Gasthuis, Delft.

De geautomatiseerde datastroom vanuit de epd’s naar de NKR is inmiddels operationeel. Vanuit vijftien ziekenhuizen worden diagnose- en behandelgegevens, zoals operatieve verrichtingen en radiotherapie, via een beveiligde FHIR-verbinding (near) realtime aan de NKR geleverd. Verdere uitbreiding is in gang gezet. In een volgende fase worden ook andere gegevens toegevoegd, zoals beeldvormende technieken en geneesmiddelen voor de behandeling van kanker.

