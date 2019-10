VGZ attendeert ouders op gratis mondzorg kinderen

Voor kinderen tot 18 jaar krijg je bijna alle tandartskosten vergoed. Toch zijn niet alle ouders zich hiervan bewust. Zorgverzekeraar VGZ informeert daarom alle verzekerden met kinderen van 2 tot 18 jaar actief over de vergoeding vanuit de basisverzekering.

De betrokken ouders ontvangen een persoonlijk bericht van hun zorgverzekeraar. Inmiddels zijn bijna 100.000 berichten verzonden.

VGZ geeft aan zich in om gezonde kindergebitten te bevorderen. In september gaf de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) het signaal dat mogelijk een vijfde deel van de jeugd zelden of nooit naar de tandarts gaat. Volgens de ANT komt dit vooral doordat veel ouders denken dat ze voor een tandartsbezoek van hun kind moeten betalen.

Dat klopt dus niet. Mondzorg is voor jeugdigen tot 18 jaar onderdeel van het basispakket. Voor hen wordt ook geen eigen risico berekend. Ouders betalen dus zelf niets als hun kind naar de tandarts gaat voor de periodieke controles, het vullen van gaatjes, het verwijderen van tandsteen en fluoridebehandeling.

Privacywetgeving

Ook ouders van wie de kinderen wel regelmatig de tandarts bezoeken, ontvangen een bericht. Volgens de privacywetgeving is het niet mogelijk om alleen ouders van kinderen die niet of nauwelijks naar de tandarts gaan aan te schrijven. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven zich te buigen over de vraag of zorgverzekeraars hun verzekerden in dit soort gevallen gerichter mogen benaderen. VGZ hoopt dat de AP met een duiding komt, waarbij zij haar verzekerden gerichter kan benaderen.

