Koning opent TechMed Centrum van Universiteit Twente

Op 29 november zal koning Willem-Alexander het nieuwe TechMed Centrum van de Universiteit Twente officieel openen. In het centrum wordt gewerkt aan verbetering van de gezondheidszorg door middel van gepersonaliseerde technologie.

Onderdeel van het TechMed Centum is het Simulatiecentrum, met daarin verschillende virtual reality simulatoren, ic’s met full body simulatoren, twee experimentele operatiekamers uitgerust met technologieën als een grote robotische C-arm, medische beeldvorming waaronder een draaibare MRI, MRI voor beeldgeleide robotische interventies, pammografie, echolabs en een eHealth house.



De Universiteit Twente brengt in haar TechMed Centrum talentontwikkeling, opleiding, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en simulatiecentrum samen onder één dak. Door op deze manier technologische knowhow te combineren met gedrags-/sociale wetenschappen in het onderzoeks- en educatieprogramma, moet er interactie ontstaan tussen mens en technologie. In het centrum wordt intensief samengewerkt met topklinische ziekenhuizen, UMC's en het bedrijfsleven.