Prostaatkankerpatiënt kijkt kritischer naar behandelaanbod

Mannen met prostaatkanker kijken bij hun keuze van een behandeling steeds scherper naar uitkomsten en wachttijden. Daarbij is de bereidheid om te reizen voor een behandeling groeiende. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft onder ruim duizend mannen.

Hoewel bij ruim de helft van de mannen met prostaatkanker (55 procent) het doorverwijsadvies van de huisarts leidend is, is dat voor bijna vier van de tien mannen (37 procent) niet meer het geval. Nog eens zes procent weegt het advies van de huisarts helemaal niet mee bij de keuze voor een behandeling in ziekenhuis dan wel behandelcentrum. Verder geven zes op de tien (62 procent) van de ondervraagden aan dat zij na de diagnose prostaatkanker een second opinion zouden willen wanneer zij twijfels hebben.

Bij de keuze voor een behandeling wegen de uitkomsten en de wachttijden sterk mee. De helft van de ondervraagden heeft de resultaten van het behandelcentrum in zijn top 3 staan en bijna vijftig procent (48 procent) de wachttijd van de behandellocatie. Jonge ondervraagden kijken scherper naar de resultaten van het behandelcentrum dan oudere.

Voor ruim een derde (35 procent) van de ondervraagden is reistijd helemaal niet van belang bij de keuze voor de juiste prostaatkankerzorg. Bijna vier op de tien (39 procent) van de ondervraagden is bereid om 45 minuten of langer te reizen naar het ziekenhuis of centrum waar men onder behandeling is.

Movember

Het onderzoek naar de ‘keuzevrijheid van mannen na de diagnose prostaatkanker’ werd uitgevoerd in het kader van ‘Movember’. In deze maand staan aandacht voor prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man in het algemeen centraal. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen. Jaarlijks krijgen meer dan 12.000 mannen in Nederland de diagnose. Door de vergrijzing zal dit aantal de komende jaren toenemen. Om meer inzicht te krijgen over hoe Nederlandse mannen bij wie prostaatkanker is geconstateerd hun keuzes maken, voerde het Reinier Haga Prostaatkankercentrum het onderzoek uit. Met de uitkomsten wil het expertisecentrum patiënten beter helpen en begeleiden.