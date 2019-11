Apothekers pleiten voor extra maatregelen tegen medicijntekorten

Om de impact van medicijntekorten voor patiënten zo klein mogelijk te maken, zijn extra maatregelen nodig. Dat schrijft apothekersvereniging KNMP in een brief aan de Tweede Kamer. In aanloop naar het Algemeen Overleg over het geneesmiddelenbeleid dat op 6 november plaatsvindt.

Momenteel loopt er onderzoek naar het vergroten van de voorraden van geneesmiddelen. "Aanvullende maatregelen zijn echter noodzakelijk om de nadelige gevolgen van tekorten te beperken voor zowel patiënten als apothekers", schrijft de KNMP.

De apothekers pleiten verder voor een andere werkwijze bij terugroepacties van geneesmiddelen. "In de praktijk ontbreekt een duurzame oplossing voor de afhandeling van de kosten van alle werkzaamheden die met een terugroepactie gepaard gaan. De KNMP gaat daarom met de betrokken partijen in gesprek om te komen tot een toekomstbestendige werkwijze."