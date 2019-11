Peter Paul van Benthem beoogd voorzitter FMS

Hoogleraar Peter Paul van Benthem moet Marcel Daniëls opvolgen als algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Het bestuur van de FMS zal hem voordragen op de algemene vergadering op 12 december. Daniëls legt per 1 januari 2020 statutair het voorzitterschap neer.

Van Benthem (58) is hoogleraar en hoofd van de afdeling KNO (Keel, Neus en Oorheelkunde) in het LUMC in Leiden. Sinds 1 juli 2016 is hij bestuurslid van de Federatie en voorzitter van de Raad Wetenschap en Innovatie.

Naast Van Benthem draagt het bestuur van de FMS Selma Tromp (48) voor als bestuurslid met de portefeuille kwaliteit. Zij moet chirurg Huib Cense, die eveneens per 1 januari 2020 statutair het lidmaatschap van het bestuur neerlegt, opvolgen. Tromp is medisch manager van de afdeling Klinische Neurofysiologie van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en is voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.