Verzekeraar a.s.r. zet wearables en apps in voor gezonde leefstijl

Klanten van a.s.r. kunnen korting of cadeaus krijgen wanneer zij bepaalde apps gebruiken of wearables dragen die onderdeel uitmaken van het gezondheidsprogramma Vitality.

Dit programma is van oorsprong Zuid-Afrikaans en werd ontwikkeld door verzekeraar Discovery. Het programma wordt gebruikt in 22 landen door 16 miljoen mensen. Het programma is gebaseerd op bevindingen uit de gedragswetenschap en stimuleert mensen op een positieve manier om meer te bewegen en gezonder te leven.

Drukte op het werk

Uit onderzoek van a.s.r. blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden uitvluchten bedenkt om niet te hoeven sporten en anderszins te bewegen. Als redenen worden genoemd vermoeidheid, drukte op het werk of het weer. Een financiële beloning helpt om mensen in beweging te krijgen.

Klanten die een arbeidsongeschiktheids-of zorgverzekering hebben kunnen een lidmaatschap afsluiten om deel te nemen aan Vitality. Hiermee komen zij in aanmerking voor week-, maand- en jaarbeloningen in de vorm van cadeaus en zelfs teruggave van de premie.