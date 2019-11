Tenzinger neemt business unit Cura van Unit4 over

Ict-bedrijf Tenzinger neemt Cura over, de in zorg gespecialiseerde business unit van Unit4. Met deze overname vergroot Tenzinger, moedermaatschappij van onder andere EPD-leverancier Medicore, zijn marktaandeel aanzienlijk.

“Deze acquisitie is voor beide partijen een belangrijke stap”, zegt ceo Boris Hololtcheff. “Voor onze organisatie betekent het dat we onze positie als leverancier van zorginformatiesystemen kunnen uitbreiden naar de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de VVT.”

De marktpositie van Unit4 Cura in de thuis-, ouderen- en gehandicaptenzorg sluit aan bij die van EPD-leverancier Medicore, één van de dochterondernemingen van Tenzinger. Hololtcheff: “Bij de oprichting van Medicore in 2004 kozen wij expliciet voor webbased softwareontwikkeling. Dat deed op dat moment niemand. Dit leidde tot een stabiel marktleiderschap in de medisch specialistische zorg voor zelfstandige behandelcentra en vervolgens tot flinke groei in de ggz en de jeugdzorg."

Shake-out in de markt

Inmiddels is de markt sterk aan het veranderen, stelt CFO van Tenzinger Björn Simmelink. “Wet- en regelgeving, zoals de AVG en de nieuwe wetgeving op het gebied van zorg en dwang, maakt het voor EPD- en ECD-leveranciers een uitdaging te blijven innoveren.”

Volgens Simmelink vindt er momenteel een 'shake-out' plaats van organisaties die deze regeldruk niet tijdig kunnen verwerken. “Vaak is daar ook de slag gemist met het werken op basis van SaaS, software die via het internet wordt aangeboden. Dat geeft veel meer controle en het maakt het eenvoudiger de updates te doen die op basis van die continu veranderende wet- en regelgeving nodig zijn. De stap maken naar een SaaS-oplossing is voor de meeste ICT-leveranciers echter geen sinecure. Wij zien een trend dat grote ICT-organisaties hun zorgactiviteiten om deze reden afstoten."