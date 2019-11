Middin benoemt Emmeke van Eersel in bestuur

Emmeke van Eersel treedt op 1 december toe tot de raad van bestuur van gehandicaptenzorginstelling Middin.

Na het vertrek van Gertrude van den Brink (februari volgend jaar) vormt zij straks met Sam Schoch de raad van bestuur. Schoch wordt bestuursvoorzitter.

Bij Middin geven 3.300 medewerkers ondersteuning, begeleiding, behandeling en zorg aan 5.500 mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom.

Regiodirecteur

Emmeke werkt sinds haar studie SPH bij Middin in diverse functies: als begeleider, manager, adviseur en de laatste jaren als regiodirecteur Zuid-Holland Midden. "In mijn ervaring is er zo veel mogelijk voor mensen met een beperking als je minder kijkt naar de beperking en meer naar de context. Deze kun je namelijk beïnvloeden: het terrein, het gebouw en de besluiten en gedrag van de omgeving."

Passie en impact

Jan van der Kruis, voorzitter raad van toezicht van Middin: "De afgelopen jaren hebben Gertrude en Sam stevige fundamenten gelegd, waarop het nieuwe bestuur verder kan bouwen. Wij zijn verheugd dat Emmeke het stokje over wil nemen. Haar kennis en ervaring van en bij Middin, haar visie op (de organisatie van) de zorg en haar passie om impact te hebben op de levens van mensen, maken dat ze samen met Sam een succesvol bestuurder zal zijn.