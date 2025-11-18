Skipr

Gehandicaptenzorg vreest opnamestops door personeelstekort

,

Sinds er dit jaar strenger wordt gecontroleerd op de inzet van zzp’ers, is het nijpende personeelstekort in de gehandicaptenzorg alleen maar verder opgelopen. Vooral in de zeer complexe gehandicaptenzorg zijn de problemen groot.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland ziet dat er op sommige afdelingen zelfs een opnamestop dreigt, schrijft RTL.

De crisisopvang is de eerste afdeling die dichtgaat als er te weinig mensen aan het werk zijn. Een opnamestop op die afdeling betekent dat thuiswonende (ernstig) gehandicapte mensen met wie het niet goed gaat, niet terecht kunnen bij de crisisopvang van een zorginstelling. “Dat zorgt voor heel schrijnende situaties”, zegt Theo van Uum van de branchevereniging.

Het aantal openstaande vacatures in de gehandicaptenzorg is de afgelopen jaren flink toegenomen. In het tweede kwartaal van 2025 stonden er 9.350 vacatures open. Dat is het hoogste aantal sinds het CBS in 2018 begon met het bijhouden van deze cijfers. Volgens de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zal het hier niet bij blijven. “Er is een structureel personeelstekort in de gehandicaptenzorg. We verwachten dat dit oploopt tot 33.400 in 2033.” (ANP/RTL)

Meer over:GehandicaptenzorgPersoneel

8:50 Gehandicaptenzorg vreest opnamestops door personeelstekort
