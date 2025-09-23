Gehandicaptenzorg niet speciaal blij met Miljoenennota

Tegenover het extra budget dat beschikbaar komt voor kostendekkende zorgtarieven en huisvestingskosten staan bezuinigingen die de tarieven weer onder de kostprijs doen belanden.

Achterstallig onderhoud

Het extra budget voor verhoging van de zorgtarieven en huisvestingskosten is zeer welkom, maar betreft vooral ‘achterstallig onderhoud’, aldus VGN-directeur Theo van Uum. Het budget is nodig om eindelijk tot kostendekkende tarieven te komen, maar een deel wordt direct weer afgeroomd door de zorgkantoren en vanaf 2027 staat de sector forse bezuinigingen te wachten. Van Uum: “Zo krijgt de sector nooit de rust en ruimte om noodzakelijke investeringen te doen. Stop met dit jojo-beleid en schrap die bezuinigingen definitief.”

Extra budget voor kostendekkende tarieven

Binnen het budget voor de langdurige zorg komt voor de gehandicaptenzorg volgend jaar 112 miljoen euro beschikbaar voor verhoging van de zorgtarieven, 140 miljoen euro voor de huisvestingskosten en 8 miljoen euro voor een aantal specifieke doelgroepen met een complexe zorgvraag. VGN-directeur Theo van Uum: “Wij zijn natuurlijk blij dat er extra budget beschikbaar komt. Maar dit is vooral een inhaalslag. Deze tarieven waren jarenlang te laag, dus het optrekken daarvan naar een kostendekkend tarief zien wij als achterstallig onderhoud.”

‘Jojo-beleid’

Des te pijnlijker vindt Van Uum het dat er tegelijkertijd een greep in de kas wordt gedaan. De zorgkantoren romen komend jaar direct ruim 100 miljoen euro van het nieuwe budget af. En de twee bezuinigingen van samen 140 miljoen euro op de gehandicaptenzorg, die in 2025 en 2026 geschrapt werden, gaan vanaf 2027 alsnog gewoon door. Vanuit het regeerakkoord van het kabinet-Schoof komt daar een derde bezuiniging voor digitalisering bij, die op termijn oploopt tot meer dan 100 miljoen euro. Van Uum: “Als je tarieven verhoogt omdat ze niet kostendekkend zijn, maar meteen ook bezuinigingen aankondigt, krijgt de sector nooit de rust en ruimte om noodzakelijke investeringen te doen. Stop met dit jojo-beleid. Schrap de bezuinigingen definitief en handhaaf de kostendekkende tarieven.” Door het afromen en de bezuinigingen duiken de tarieven al snel weer onder de kostprijs.