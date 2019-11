Eén aanspreekpunt voor patiënten met acute zorg

Het ministerie van VWS heeft met alle partijen in de zorg afgesproken dat er één aanspreekpunt komt voor patiënten met een acute zorgvraag.

Hoe dat aanspreekpunt eruit moet zien is nog onduidelijk. Het zou bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer kunnen zijn. Ook is onduidelijk wanneer dat aanspreekpunt in werking treedt. Verder is niet helder voor welke zorgvragen mensen dat nieuwe aanspreekpunt kunnen benaderen.

Data en inzichten

Dat zegt een woordvoerder van VWS naar aanleiding van de brief die minister Bruins (Medisch Zorg) heeft gestuurd over de 'Agenda acute zorg' aan de Tweede Kamer. Het gaat om de tweede agenda 'acute zorg' van VWS. Twee jaar geleden werd al een agenda opgesteld, maar die moet worden aangepast vanwege nieuwe data en inzichten die de NZa dit jaar publiceerde.

Toegang

Onduidelijk is wat VWS wil. Het ministerie schrijft in de brief alleen dat er een aantal onderwerpen moet worden besproken de komende jaren, zoals "meer duidelijkheid voor patiënten over het gebruik van toegang tot acute zorg" en meer inzicht bij zorgverleners over de beschikbare capaciteit van de ziekenhuiszorg en de vervolgzorg.

Houtskoolschets

Een ander punt dat wordt besproken de komende jaren is de toegang tot huisartsenzorg in de ANW-uren. Ten slotte komt de minister op een nog onbekend moment met een 'houtskoolschets' van de acute zorg. Die maakt hij met betrokken partijen. Daarbij draait het vooral om een "duurzaam landelijk dekkend spoedzorgnetwerk".