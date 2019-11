VNG: Gemeenten voelen zich over één kam geschoren

"Gemeenten werken iedere dag keihard om kwetsbare kinderen in hun stad of dorp te ondersteunen. Het doet geen recht aan al die gemeenten die hun zaken goed op orde hebben, om een vinger te wijzen en iedereen over één kam te scheren." Dat zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in reactie op de plannen van het kabinet om de jeugdzorg weer op de schop te nemen.

Een flink deel van deze zorg is toch niet heel goed af bij de gemeenten, aldus het kabinet. Die werden in 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het kabinet wil nu bepalen wat een taak van de gemeente blijft en wat zij aan een regio of zelfs nog groter verband moet overlaten. Maar een top-down stelselwijziging heeft nog nooit een kind geholpen, aldus de VNG vrijdag.

Ontoereikend budget

Het kabinet zou de hand ook in eigen boezem moeten steken: "De randvoorwaarden waaronder gemeenten met de jeugdzorg moeten dealen zijn volstrekt ontoereikend. Te weinig budget is niet op te lossen door het stelsel anders te ordenen." Gemeenten zijn overtuigd van de noodzaak van regionale samenwerking. "Sterker nog, die is door hen zelf opgezet. Maar juist in het lokale veld is - samen met huisartsen, scholen en jeugdgezondheidszorg - veel te bereiken. Dat laten gemeenten elke dag met hun partners zien." (ANP)