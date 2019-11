Psychiater pleit voor afschaffen tbs-systeem

Het tbs-systeem in Nederland moet worden afgeschaft. Dat zegt forensisch psychiater Peter van Panhuis (68) in een interview met De Telegraaf. Er zijn volgens hem "vele honderden patiënten die niet thuis horen in klinieken omdat ze onbehandelbaar zijn of in een psychiatrische instelling zouden moeten zitten". Volgens Van Panhuis laat ook de nazorg voor ex-tbs’ers zwaar te wensen over.

"Als ik ooit in een tbs-kliniek beland, kom ik er nooit meer uit. Iemand die te intelligent is, krijgt het systeem tegen zich. En dat systeem werkt niet op basis van argumenten en ratio, maar op basis van protocollen," zegt hij tegen de krant.



Het tbs-systeem is volgens Van Panhuis een typisch Nederlands poldersysteem: "Het wil beveiligen én behandelen. En het stopt mensen met de meest uiteenlopende problemen bij elkaar. Bij het behandelen van gestoorde personen moet je zorgen voor een homogene patiëntengroep. Het tbs-systeem is niet gefocust."



Van Panhuis onderzocht tijdens zijn carrière een kleine tweeduizend gevallen. Hij werkte 30 jaar lang voor justitie en bracht advies uit over verloven aan tbs'ers. (ANP)