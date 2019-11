VGZ verlaagt premie met één euro per maand

De premie van natura-polis VGZ Ruime Keuze is komend jaar € 119,95 per maand. Dat is € 1,00 lager dan dit jaar, zo maakt VGZ vandaag bekend.

Waar andere verzekeraars zoals DSW en Menzis eerder lieten weten dat de premie (licht) omhoog gaat, weet VGZ het maandbedrag voor de naturapolis iets te verlagen. De restitutiepolis stijgt daarentegen heel gering: met € 0,75 naar € 127,70. “We doen er samen met de zorgaanbieders alles aan om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden”, zegt Tom Kliphuis, voorzitter Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ. “We zijn blij dat we er al jaren in slagen de premiestijging te beperken en dat we de premie komend jaar zelfs kunnen verlagen. Zeker nu de overheid de maximale collectiviteitskorting halveert.” De collectieve korting, waar het merendeel van de verzekerden gebruik van maakt, is komend jaar begrenst op maximaal 5 procent. Voorheen was dat 10 procent. De consument profiteert daardoor per saldo in veel gevallen niet of nauwelijks van lagere of stabiele premies.

Zinnige zorg

Als oorzaak van de kostendaling, wijst VGZ vooral op diens nadruk op zinnige zorg. Kliphuis: "Door de zorg anders te organiseren, kan bijvoorbeeld het aantal behandelingen vaak omlaag.” Dit leidt volgens VGZ niet alleen tot kostenverlaging, maar draagt ook bij aan de oplossing voor arbeidsmarktkrapte en afname van de wachttijden.