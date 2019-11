Einde aan stijging bezoekers directe fysiotherapie

Na jarenlange stijging van de vraag naar Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie, is de toename vorig jaar gestabiliseerd.

Net als in 2017 kwam in 2018 57 procent van de patiënten via Directe Toegankelijkheid bij de fysiotherapeut. Dit blijkt uit onderzoek van Nivel, waarbij gebruik werd gemaakt van gegevens van 29.000 patiënten.

Minder behandeling

De fysiotherapeut gaf vorig jaar gemiddeld negen behandelingen: dat is gemiddeld een sessie minder dan in 2017. De behandeling duurt gemiddeld elf weken, blijkt uit de cijfers van Nivel.

De klachten zijn zeer divers. De meeste klachten (zes procent) zijn lagerugklachten en nekklachten (vijf procent). De meest voorkomende klachten zijn spier-, pees- en fascie-aandoeningen van de cervicale en lumbale wervelkolom.

Vrouwen en mannen

Ongeveer twee keer zoveel vrouwen als mannen doen een beroepo op de fysiotherapeut en de gemiddelde leeftijd is 53 jaar. Bij bijna 64 procent van de patiënten verwacht de therapeut volledig herstel. Bij vier van de vijf patiënten werd de behandeling beëindigd omdat de behandeldoelen waren bereikt. Een op de twaalf patiënten stopte op eigen initiatief de behandeling.