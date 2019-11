Dutch Community zet duurzaamheid centraal bij HIMSS

Verduurzaming van de zorg door de inzet van informatietechnologie, dat is het hoofdthema van de Dutch Community tijdens de HIMSS20, die van 9 tot en met 13 maart 2020 in Orlando, Florida, wordt gehouden. De Dutch Community gaat onderzoeken hoe slimme ICT, big data en kunstmatige intelligentie de zorg efficiënter, effectiever en betaalbaarder en daarmee toegankelijker en duurzamer kunnen maken.

Velen denken bij duurzaamheid in de gezondheidszorg aan onderwerpen als energieneutraal bouwen, recycling van medische apparatuur en afval en misschien aan duurzaam personeelsbeleid. Dat de inzet van bijvoorbeeld slimme ICT, big data en kunstmatige intelligentie ook een bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van de zorg is vaak minder bekend.

Zorg op afstand

Voor de Dutch Community reden om dit onderwerp als leidraad te nemen voor de komende HIMSS. Want volgens de Dutch Community zijn slimme ICT, big data en kunstmatige intelligentie bij uitstek instrumenten die de zorg efficiënter, effectiever en betaalbaarder kunnen maken en daarmee toegankelijker en duurzamer. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan zorg op afstand door middel van monitoring en advisering.

Sub-thema's

Omdat het onderwerp zowel organisatorische, technische, financiële en culturele aspecten kent, heeft de Dutch Community het eigen HIMSS-programma opgedeeld in vier sub-thema’s, te weten: datadilemma’s; effectiviteit van samenwerking: transparantie en partnerships; gGepersonaliseerde patiëntenzorg en verschuivingen in de keten: van cure naar care naar anywhere.

Eigenaarschap

Bij het onderdeel datadilemma’s gaat het om vragen als wie is eigenaar van de data die in de zorg worden verzameld? Kan de patiënt meebeslissen over het gebruik van data? Wie gebruikt ze waarvoor? Gaan bedrijven er integer mee om? Wie is verantwoordelijk voor verkeerde beslissingen, gebaseerd op data? Kunnen patiënten verplicht worden om hun data te doneren? Is leiderschap een vereiste om datadilemma’s aan te gaan?

Delen

Samenwerking en transparantie zijn volgens de Dutch Community van belang om effectiever zorg te verlenen en sneller doelen te behalen. Maar durven de partners hun data wel te delen? Zijn betrokken partijen flexibel genoeg om op basis van standaarden te werken in de consortia?

Personalisering

Personalized medicine en personalized health worden tegenwoordig geregeld als toverwoorden gebruikt, maar wat zijn de risico’s van gepersonaliseerde patiëntenzorg? Is het daadwerkelijk doeltreffender? En hoe zit het met de betrouwbaarheid?

Verschuiving

In een vergrijzende samenleving verschuift het accent steeds meer van curatieve zorg naar zorg, gezondheid en welzijn in de thuissituatie. Digitale hulpmiddelen kunnen hier aan bijdragen. De Dutch Community verbindt hier de vraag aan welke verschuivingen in de keten in de toekomst te verwachten zijn.

Nadenken

“Tijdens de HIMSS Global Health Conference komen we niet met alle antwoorden”, laat de Dutch Community weten. “Wel komen we met mooie voorbeelden uit de praktijk die je tot nadenken zetten over jouw eigen situatie. Ook zullen we een selectie maken van interessante voorbeelden vanuit de beurs die betrekking hebben op dit thema.”