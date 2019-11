Premie restitutie- en combipolis stijgt meer

De premies voor de ziektekostenverzekeringen stijgen volgend jaar met gemiddeld 2 procent, maar die voor de restitutie- en combinatiepolissen stijgen meer dan die voor de naturapolissen: met bijna 3 procent tegen 1,6 procent.

Een gemiddelde restitutiepolis is daardoor in 2020 inmiddels 11 procent duurder geworden dan de natura-variant. Dat heeft onderzoeksinstituut MoneyView berekend. Dinsdag werden alle premies bekend.

Eigen keuze

Iemand met een restitutiepolis kan zijn of haar eigen zorgverlener kiezen en de kosten declareren bij de verzekeraar. Bij een naturapolis heeft de verzekeraar een aantal zorgverleners uitgezocht aan wie hij direct betaalt. Bij een combinatiepolis heeft de patiënt in bepaalde gevallen recht op zorg (zoals geregeld in een naturapolis) en in andere gevallen recht op een vergoeding van zorg (zoals in een restitutiepolis).

Collectiviteitskorting

Er zijn ook premiedalingen, tot -4,6 procent, maar Moneyview denkt dat twee derde van de Nederlanders komend jaar toch duurder uit zal zijn, met name door het het wegvallen van een deel van de collectiviteitskorting. De premieverschillen tussen de diverse verzekeringen zijn groot, vindt MoneyView. De duurste variant is zo’n 23 procent duurder dan de goedkoopste. (ANP)