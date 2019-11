Radboud Quik nieuw bestuurslid Stichting IZZ

Radboud Quik is onlangs tot het bestuur van Stichting IZZ toegetreden. Quik is afgevaardigde voor het bestuur van Stichting IZZ vanuit de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en volgt hiermee Erik Kuik op.

Quik is voorzitter van de raad van bestuur van Koraal. De organisatie geeft onder meer ondersteuning aan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk of psychosociaal gebied. Daarvoor was hij bestuurder in de ouderenzorg en deed ruim 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven op, zo laat Stichting IZZ weten.

Zijn rol bij Stichting IZZ ziet hij als een mooie aanvulling op zijn huidige functie. "Ik ben iemand, die graag samen met anderen ambities waarmaakt. Dat is wat IZZ ook doet. Vanuit werknemers- en werkgeversorganisaties een zorgverzekering ontwikkelen en laten uitvoeren die naadloos past bij de behoeften van zorgmedewerkers. En daarnaast gedegen onderzoek doet om medewerkers en organisaties gericht te ondersteunen in duurzame inzetbaarheid. IZZ kan zich daarin als een innovatieve partij laten zien. Ik lever graag in het bestuur -namens de VGN branche- mijn bijdrage om die rol verder uit te bouwen", aldus Radboud Quik.