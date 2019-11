Cosmetische zorg heeft voortaan eigen Kwaliteitskader

De cosmetische zorg heeft voortaan een eigen kwaliteitskader. Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg op 12 november opgenomen in zijn register. In het kwaliteitskader staan de landelijke afspraken met de betrokken partijen over de manier waarop de zorg binnen de cosmetische geneeskunde georganiseerd moet zijn.

Het kwaliteitskader bevat algemene kwaliteitseisen voor het opleidingsniveau van zorgverleners. Daarnaast geeft het kwaliteitskader een handreiking voor het formuleren en vaststellen van bekwaamheidseisen (kennis en vaardigheden). Deze eisen staan niet in het kader zelf, maar moeten worden uitgewerkt door de verschillende beroepsgroepen in de cosmetische zorg.

Voor de cliënt moet het kwaliteitskader duidelijk maken of een zorgverlener een bepaalde behandeling mag uitvoeren. Ook moet een cliënt nu beter weten wat hij kan verwachten van de behandeling door de cosmetisch zorgverlener.

Doorzettingsmacht

Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg is opgesteld door de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. De partijen die betrokken zijn bij de cosmetische zorg, hadden tot december 2018 de tijd om zelf een kwaliteitskader op te stellen. Ze konden het echter niet eens worden over de vereiste bekwaamheden voor bepaalde ingrepen, die onderdeel uitmaken van het kader. Daarom heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut eind 2018 besloten om de regie op de afronding over te nemen.