Arkin dreigt met sluiting tbs-kliniek om lage tarieven Justitie

Ggz-instelling Arkin in Amsterdam spant voor haar forensische psychiatrische kliniek een kort geding aan tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid, omdat ze te weinig geld krijgt voor de behandeling van tbs-cliƫnten. Als Arkin geen gelijk krijgt van de rechter, dreigt ze die kliniek te sluiten.

Bij onderhandelingen de afgelopen maanden bleek dat het ministerie van Justitie en Veiligheid volgend jaar tien procent te weinig wil betalen aan Arkin voor de zorg aan forensische cliënten. De ggz-instelling dient vandaag de dagvaarding in bij de rechtbank in Den Haag om een "reëel tarief" af te dwingen. Waarschijnlijk doet de rechter begin december uitspraak.

Zware verliezen

Arkin heeft de afgelopen jaren al zware verliezen geleden op de forensische zorg. De instelling heeft ruim dertig tbs-cliënten en veertig andere forensische cliënten. Muller: "Door die lage tarieven maken we alleen al dit jaar twee miljoen euro verlies. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg."

Muller: "Dat willen we niet. Dus als we geen hogere tarieven krijgen, kunnen we niet anders dan afbouwen. Dat doen we gefaseerd, want we zetten niet zomaar onze cliënten op straat."