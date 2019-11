Bestuurder Laverhof kondigt afscheid aan

Peter Beijers, bestuurder van Laverhof, gaat medio 2020 de organisatie verlaten. 'Na een bestuurlijke carrière van 27 jaar in diverse sectoren van de zorg sluit hij zijn loopbaan volgend jaar af om aan een nieuwe levensfase te beginnen', zo laat de organisatie weten.

Beijers is sinds mei 2013 bestuurder bij Laverhof. De organisatie zich op de ondersteuning van ouderen en religieuzen in de regio’s Heeswijk, Schijndel en Uden. Beijers heeft er bewust voor gekozen om zijn vertrek in het najaar van 2020 nu al aan te kondigen, zodat de raad van toezicht ruimschoots in de gelegenheid wordt gesteld een geschikte opvolger te benoemen, aldus de organisatie.