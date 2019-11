UMCG krijgt anderhalf miljoen voor psychose-onderzoek

ZonMW heeft een subsidie van anderhalf miljoen euro toegekend aan twee psychiaters van het Universitair Medisch Centrum Groningen om onderzoek te doen naar beloop van psychoses.

Psychiaters Iris Sommer en Wim Veling gaan met een nationaal consortium patiënten volgen tot tien jaar na hun eerste psychose. Het doel is om in kaart te brengen wat het effect op beloop is van onderhoudsbehandeling, sociale omgeving, erfelijke aanleg en persoonlijkheidskenmerken.

Zorg aanpassen

De studie moet ervoor zorgen dat bij nieuwe patiënten op basis van verschillende kenmerken een betere inschatting is te maken van het te verwachten beloop van hun psychose. De specifieke zorg is daarop vervolgens aan te passen.

Verdieping

Het onderzoek is een verdieping van de al eerder door ZonMW gehonoreerde HAMLETT-studie. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met Amsterdam UMC, UMC Utrecht, Trimbos Instituut en Hogeschool NHL Stenden.