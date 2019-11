Bewegingsprogramma bereikt 37 duizend ouderen

Het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis van Fondsen voor Ouderen schept belangrijke voorwaarden om ouderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, vitaal en zelfstandig te laten wonen. Dat concludeert het Nivel na een evaluatie van het programma.

Het programma realiseerde afgelopen jaren een landelijke uitbreiding van activiteiten voor ouderen op het gebied van bewegen en meedoen. Hiermee zijn ongeveer 37.000 ouderen bereikt. Zo’n 40 procent van hen behoort tot de primaire doelgroep van het programma, namelijk 65+, alleenwonend, met een of meer beperkingen. Tussen de 25 en 50 procent van de deelnemende ouderen is meer gaan bewegen. Ook nemen de ouderen vaker initiatief om mensen in de eigen buurt, wijk of woonplaats te ontmoeten. De meeste resultaten worden behaald door projecten die zich richten op bewegen, zoals wandelinitiatieven.

Inzicht

Het programma biedt volgens het Nivel inzicht in activiteiten voor ouderen, zoals over het bereiken van ouderen voor activiteiten. Ook draagt het programma bij aan de huidige landelijke beweging gericht op het welzijn van ouderen, door samen te werken met verschillende landelijke partijen. Op het gebied van technologische oplossingen heeft het programma niet zo veel toegevoegd, al was dat wel de bedoeling, zo stelt het Nivel.

Succesfactoren

Belangrijke succesfactoren voor projecten ter bevordering van meedoen en meer bewegen zijn actieve betrokkenheid van de ouderen zelf én de inzet van professionals om de activiteiten te begeleiden en coördineren. Met name voor de werving van deelnemers blijkt mond-tot-mond reclame door ouderen essentieel. Ook zijn enthousiasme en gedrevenheid van de initiatiefnemers van de projecten noodzakelijk. Wanneer een project grotendeels door oudere vrijwilligers wordt uitgevoerd, zijn er daarnaast ook professionals nodig om de activiteiten te begeleiden en te coördineren. Professionals en initiatiefnemers samen kunnen voor borging en opschaling van activiteiten zorgen.

Belemmeringen

De soms langdurige trajecten bij gemeenten en/of zorgverzekeraars kunnen belemmerend zijn voor die borging en opschaling. Daardoor wordt het voortbestaan van de binnen de projecten ontwikkelde activiteiten bedreigd. Een van de aanbevelingen van Nivel ligt dan ook op het vlak van organisatie en beleid: stimuleer ontschotting binnen gemeenten en stimuleer samenwerking tussen lokale aanbieders op het gebied van zorg en welzijn. Verder stelt het Nivel voor te zorgen voor financiering van professionals voor coördinatie, ondersteuning en continuïteit van de projecten. En ouderen intensief te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten en activiteiten.