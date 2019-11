Luscii maakt data toegankelijk voor andere leveranciers

Luscii, de ontwikkelaar van de gelijknamige app voor telebegeleiding, opent haar applicatie voor andere ict-leveranciers. Dat maakte oprichter Daan Dohmen bekend tijdens het debat Datadilemma’s in de zorg in Eindhoven. "Ict-bedrijven hebben in mijn ogen een maatschappelijke verantwoordelijkheid."

Op deze manier neemt Luscii het initiatief in de ontwikkeling van een open ecosysteem voor zorg-ict, aldus Dohmen tijdens zijn presentatie bij het debat Datadilemma’s. In dit systeem moeten medische data voor alle zorgverleners en patiënten naadloos beschikbaar zijn, voor de laatste categorie uiteraard na hun toestemm­­­­ing.

Verantwoordelijkheid

De presentatie had een persoonlijk karakter. Dohmen vertelde hoe een familielid met kanker gedurende zijn behandeling steeds gefrustreerder raakte omdat zelfs de meest eenvoudige data niet deelbaar waren. Zo konden gegevens niet met hem mee verhuizen van het ene ziekenhuis naar het andere. Ook moest hij, doodziek van de chemo, voor simpele controles zoals het doorgeven van zijn gewicht, telkens weer naar het ziekenhuis. "We kunnen wachten tot de overheid wetten doorvoert, maar we hebben als ict-bedrijven in mijn ogen een maatschappelijke verantwoordelijkheid dit probleem op te lossen," aldus Dohmen.

Wildgroei

Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven om data onderling uitwisselbaar te maken, vervolgde de Luscii-oprichter. Maar tegelijkertijd is er sprake van een wildgroei aan applicaties. "Naast de grote bedrijven die gegevens ontsluiten, ontstaat er een woud van apps van kleinere bedrijven en start-ups. Zij ontwikkelen slimme dingen voor patiënt en zorgverlener die bovenop de basisinfrastructuur van epd’s en pgo’s. Luscii wil het voortouw nemen om ervoor te zorgen dat ook dat soort applicaties onderling naadloos samenwerken. "Zodat zorgverlener en patiënt er de vruchten van kunnen plukken in de dagelijkse zorg."

Tikkie en Apple pay

Volgens Dohmen kunnen slimme health-apps net zoals in andere sectoren naadloos samenwerken zonder dat daarvoor ingewikkelde integratietrajecten of koppelingen nodig zijn. Als voorbeeld noemde hij de betaaltoepassingen Tikkie en Apple Pay, die zonder dat de gebruiker dat merkt naadloos samenwerken met de systemen van alle Nederlandse banken. Een ander voorbeeld is Whatsapp, dat bedrijven eenvoudig kunnen integreren op hun website voor laagdrempelige communicatie.

Koppelvlakken

Om vergelijkbare gebruikerservaringen tussen apps en epd’s mogelijk te maken, heeft Luscii het eigen platform opgebouwd met open standaarden en zogeheten koppelvlakken. "We maken deze koppelvlakken en de data toegankelijk voor andere ict-leveranciers. Op die manier kunnen zij eenvoudig met Luscii koppelen en onze functies en data in hun eigen apps gebruiken. Dat is uniek, want het betekent dat je dus niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden of functies hoeft te ontwikkelen die er al zijn. Door als marktleider in het domein van thuismeten het voorbeeld te geven hoe het kan, hopen we anderen te inspireren en uit te nodigen met ons te koppelen."

De eerste van de nieuwe koppelmogelijkheden van Luscii zijn al live. De app kan worden gekoppeld aan Zorgplatform van ChipSoft, Indiveo, een maker van voorlichtingscontent, en Cardioportal, een portaal voor cardiologiepatiënten en artsen. Luscii zal de komende tijd met bedrijven en startups nog meer nieuwe mogelijkheden demonstreren, aldus Dohmen.

Door Bert Bukman