Brabantse ziekenhuizen stoppen met testen personeel

De tien Brabantse ziekenhuizen waar het om gaat (Amphia, Bravis, Catharina, Elisabeth-Tweesteden, Elkerliek, Jeroen Bosch, Maasziekenhuis Pantein, Maxima Medisch Centrum, St. Anna en Bernhoven) en het Sint Jans Gasthuis in Weert hebben donderdagavond in het Regionaal Overleg Acute Zorg hier samen toe besloten.

Volgens de ziekenhuizen is het aantal beschikbare testen beperkt en kost het vele mensenwerk om ze af te nemen Ook menen ze niet dat de verspreiding in het land niet wordt voorkomen door massaal ziekenhuismedewerkers te testen, omdat het virus net zo goed buiten de ziekenhuizen heerst.

Ander virus

“Het is erg moeilijk een goede afweging te maken welke personen wel en niet getest moeten worden. Er zijn mensen met minimale klachten die een virus bij zich dragen, en dat kan naast COVID-19 ook een ander virus zijn. En er zijn mensen die erg ziek zijn maar die niet positief getest worden en dus geen virus hebben”, schrijven de ziekenhuizen in een gezamenlijke verklaring.

Zorgmedewerkers naar huis

Volgens de ziekenhuizen zijn er naast dit besluit ook afspraken gemaakt over wanneer zorgmedewerkers wel of niet naar huis worden gestuurd. “Ze worden naar huis gestuurd is als zij klachten hebben die acuut veranderen. Het gaat dan om mensen met hoestklachten die acuut verergeren, koorts hebben, die rillerig zijn of ineens een griepgevoel hebben. Ze mogen pas weer werken als ze 24 uur klachtenvrij zijn. Bij (mild) hoesten of neusverkoudheid blijven medewerkers gewoon werken”, schrijven ze.