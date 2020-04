‘Versoepeling kan pas bij minder dan 1000 coronapatiënten op ic’

Aan versoepeling van de coronamaatregelen kan volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) pas worden gedacht als het aantal Covid-19-patiënten op de intensive cares is afgenomen tot onder de duizend. De verwachting is dat dit de komende twee weken niet zal gebeuren. Verder dan dat kijkt het rekenmodel niet vooruit.

Kuipers kon woensdag voor het eerst een lichte daling op de ic’s melden. Woensdagochtend waren 1408 Nederlandse coronapatiënten op de ic opgenomen, onder wie 52 in Duitse ziekenhuizen. Dat zijn 16 ic-patiënten minder dan 24 uur eerder.

‘Prille daling’

De daling is pril en moet nog fors doorzetten voordat de situatie op de ic’s weer enigszins normaal is. Voor de uitbraak van het coronavirus hadden de Nederlandse ziekenhuizen zo’n 1150 plaatsen op de ic beschikbaar. Dat aantal hebben ze ruim verdubbeld tot 2400 vanwege de coronacrisis.

Spoedgevallen

Van de ic-plekken zijn er ruim 500 bestemd voor mensen met andere aandoeningen. Dat wil niet zeggen dat ziekenhuizen 1900 coronapatiënten op de ic’s aankunnen: er moeten ook bedden vrij blijven voor spoedgevallen. Covid-19-patiënten die er zo slecht aan toe zijn dat ze op de ic belanden, liggen daar vaak drie weken aan de beademing terwijl ze in slaap worden gehouden.

Dagkoersen

De lichte daling op de ic’s is positief, maar het zou volgens Kuipers goed kunnen dat de drukte nog weken of zelfs maanden aanhoudt. Het rekenmodel waarop het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) zich baseert, voorspelt voor de komende dagen ook nog een lichte stijging op de ic’s, zei Bas Leerink, die het centrum leidt vanuit het Erasmus MC in Rotterdam. “Het zijn dagkoersen”, beaamde Kuipers, die tevens bestuursvoorzitter van het academische ziekenhuis is.

Bedden in Duitsland

Ook meldde Kuipers dat er 130 Duitse ziekenhuizen bereid zijn om Nederlandse coronapatiënten die op de intensive cares liggen, over te nemen. Het gaat volgens Kuipers vooral om ziekenhuizen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die aan Nederland grenst. Sommige ziekenhuizen hebben enkele bedden aangeboden. Hoeveel ic-bedden Duitsland nu beschikbaar stelt, kon Kuipers niet zeggen. Eerder ging het om 107 bedden. (ANP)