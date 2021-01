Ernst Kuipers vreest voor nieuwe coronagolf door Britse variant

De Britse variant van het coronavirus kan in maart tot een nieuwe coronagolf in Nederland leiden. Daarmee kan de druk op de ziekenhuizen nog groter worden dan die al is geweest. Daarvoor waarschuwt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Het LNAZ heeft berekend wat de gevolgen van de Britse variant kunnen zijn, zodat de overheid en de zorg zich kunnen voorbereiden. De overheid gaat ervan uit dat nu 3 tot 5 procent van alle positief geteste personen de Britse variant onder de leden heeft. Die mutatie is besmettelijker dan eerdere versies van het virus.

Berekeningen

Volgens de berekeningen kan half maart het punt worden bereikt dat meer Nederlanders de Britse variant hebben dan een andere variant. Meer dan 200.000 mensen tegelijk zouden dan besmet zijn en per dag zouden er aanzienlijk meer dan 10.000 mensen positief getest worden. In de tweede helft van maart liggen in dat geval meer dan 3000 mensen in de ziekenhuizen. Nu zijn dat er 2500.

“Dan loop je gewoon vast met de coronazorg, met de reguliere zorg of allebei. Als je kijkt naar de verhoudingen is de huidige set van maatregelen niet genoeg”, aldus Kuipers, zelf bestuursvoorzitter van het ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam. Het zijn verwachtingen, benadrukt Kuipers. De exacte gevolgen hangen af van hoeveel mensen nu al de Britse variant hebben en van hoe snel die variant zich verspreidt.

Pleidooi voor strenge lockdown

Kuipers pleit voor een strenge lockdown om rampscenario’s zo veel mogelijk te voorkomen, en een avondklok is volgens hem daarbij wenselijk. Gericht mensen isoleren kan ook een mogelijkheid zijn. Ondertussen moeten zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen gevaccineerd worden. Dan blijft het aantal besmettingen laag genoeg, zodat ziekenhuizen het vol kunnen houden tot de lente en de zomer. Kuipers: “Dan voorkom je ontwrichting van de samenleving.”

Invloed warm weer

Het warme weer in de late lente maakt het virus minder actief en leidt tot een daling van het aantal nieuwe gevallen, is de verwachting. De zomerperiode kan dan worden gebruikt om zo veel mogelijk mensen te vaccineren voor de volgende herfst en winter.

‘We zitten in een race van twee dingen’

Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over de aanpak van de corona-uitbraak, komt zondag weer bijeen in het Catshuis. Het is de eerste bijeenkomst sinds de val van het kabinet op vrijdag. Over de gevolgen van de politieke situatie maakt Kuipers zich minder zorgen.

“We moeten daadkrachtig kunnen handelen. We zitten in een race van twee dingen: aan de ene kant het tempo waarmee je kunt vaccineren, aan de andere kant de verspreiding van een variant die veel besmettelijker is. Het gaat zo snel, een week vertraging is veel. Ik ben ervan overtuigd dat het kabinet dat goed in het vizier heeft en dat de Tweede Kamer dat begrijpt.” (ANP)