Kabinet: spreiding patiënten voortaan nationaal coördineren

Den Haag neemt de regie over de spreiding van patiënten die acute zorg nodig hebben. Door deze nationale coördinatie moeten deze patiënten snel terechtkunnen in een ziekenhuis waar plek is, schrijft de Volkskrant.

De centrale coördinatie moet ook huisartsen en verpleegkundigen ontlasten doordat zij dan niet zelf op zoek hoeven naar beschikbare bedden. Dit had minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid eerder aangekondigd en vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord met vrijwel alle zorgorganisaties. Maar nu maakt hij ook geld vrij voor de nieuwe organisatie. Dit kondigt hij aan in een conceptwijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Beeld

Kuipers wil dat de landelijke zorgcoördinatie voor de acute zorg uiterlijk in januari 2025 in werking treedt. Halverwege volgend jaar wil hij per regio al een ‘beeld’ dat inzicht geeft in de ‘regionale acute zorgvraag en het zorgaanbod, de patiëntenstromen en de arbeidsmarkt’.

Hele vrijdagmiddag

Volgens een woordvoerder van het ministerie kan de landelijke coördinatie de werkdruk van met name huisartsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis verlichten. “Een huisarts kan bijvoorbeeld op een hele vrijdagmiddag bezig zijn om zorg te regelen voor een patiënt met acute klachten. Hetzelfde geldt voor een verpleegkundige die plek zoekt voor een patiënt die een bed bezet houdt maar elders kan revalideren.”(ANP)