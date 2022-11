Kabinet: geef kinderen met jeugdbescherming voorrang

Alleen als een hulpvraag van een kind zonder jeugdbeschermingsmaatregel urgenter is dan die van een kind mét een maatregel, kan een uitzondering worden gemaakt, zo schrijven de bewindslieden aan de Tweede Kamer. Voor die prioritering van jeugdhulp voor de meest urgente gevallen worden richtlijnen gemaakt, “omdat we ons realiseren dat dit in de praktijk tot hele moeilijke afwegingen kan leiden”.

Te vaak jeugdbescherming

Het kabinet gaat daarnaast maatregelen nemen om de instroom van kinderen in de jeugdbescherming te beperken. Bij complexe vechtscheidingen of opvoedproblemen die worden veroorzaakt door hoge schulden of verslaving wordt nu nog te vaak jeugdbescherming ingeschakeld, vinden de bewindslieden. Door eerder hulp en ondersteuning te bieden, kan een beroep op jeugdbescherming worden voorkomen, schrijven Weerwind en Van Ooijen.

Wachttijden

De jeugdbescherming staat al jaren zwaar onder druk. De wachttijden zijn lang en de kwaliteit van zorg ondermaats. Het gaat om kwetsbare kinderen die bijvoorbeeld door geweld thuis in hun ontwikkeling worden bedreigd.

Oproep crisisaanpak

Sinds 2019 hebben onder meer de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), kinderrechters, jeugdbeschermers, zorgverleners en wetenschappers verschillende keren de Haagse politiek gemaand met spoed maatregelen te treffen. In september hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid de twee verantwoordelijke bewindslieden opgeroepen met een crisisaanpak te komen.

Voorrang

Medio september kwamen Weerwind en Van Ooijen met een crisisaanpak, maar die vond de Tweede Kamer onvoldoende. De bewindslieden zijn vrijdag met een aanvulling gekomen, waaronder het voorrang geven aan de meest kwetsbare kinderen.

Nog teleurstellender

Jeugdzorg Nederland stelt in een reactie dat de nieuwe brief “zo mogelijk nog teleurstellender” is dan de vorige. Ook in deze brief staan “nauwelijks concrete maatregelen voor de korte termijn”, zegt bestuurslid Arina Kruithof. De oproep aan gemeenten en jeugdzorgaanbieders om voorrang te geven aan kinderen met een maatregel is weliswaar dringend, maar “het blijft bij een vrijblijvende oproep.” Ook hier pakken de bewindslieden niet door, vindt Kruithof. (ANP)