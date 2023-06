Kuipers steekt 32 miljoen euro in onderzoek langdurige covid

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) steekt 32 miljoen euro extra in onderzoek naar langdurige covid en een zogeheten “expertisenetwerk” dat ervoor moet zorgen dat effectieve behandelingen zo snel mogelijk terechtkomen bij patiënten en zorgmedewerkers. Over klachten die lang aanhouden na een coronabesmetting is namelijk te weinig bekend, vindt de bewindsman.

Het vrijgemaakte bedrag zal worden uitgegeven in de jaren van 2023 tot en met 2026. Dit wordt voor een deel gestoken in een onderzoeksprogramma dat onderzoeksfinancier ZonMw aan het opzetten is. Het doel is om meer te weten te komen over de aanhoudende klachten nadat mensen besmet zijn met het coronavirus. ZonMw is momenteel nog aan het inventariseren welke kennis nog ontbreekt en waarvoor dus aanvullend onderzoek nodig is.

Hopelijk

Het onderzoek leidt “hopelijk” tot “antwoorden waar mensen met post-covid en hun naasten enorm op zitten te wachten”, zegt Kuipers in een video op Twitter. “Deze klachten kunnen zeer divers en ernstig zijn en ook lang duren.”

Kuipers heeft ZonMw eveneens gevraagd om het expertisenetwerk op te zetten. Dit moet ervoor zorgen dat kennis over langdurige covid beter wordt uitgewisseld tussen onderzoekers en andere professionals die zich hiermee bezighouden. Ook het netwerk C-support en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) helpen dit plan uit te voeren.

Geen heldere definitie

De minister heeft eerder laten weten tegen een landelijke registratie van mensen met langdurige covid te zijn. Dat is lastig omdat er geen heldere definitie is van langdurige covid, zei Kuipers bij een debat in mei. Hij ziet het als een extra belasting van huisartsen die het al druk hebben, liet de bewindsman weten. Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) denkt juist dat dit heel waardevol kan zijn.