259 coronapatiënten naar ziekenhuis, opnieuw ruim 16.000 besmettingen

De ziekenhuizen hebben de afgelopen dag 259 nieuwe coronapatiënten binnen zien komen. Dat is het hoogste aantal opnames in een dag sinds 15 mei, bijna zes maanden geleden.

De verpleegafdelingen namen 225 coronapatiënten op en de intensive cares 34. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gemiddeld 218 nieuwe opnames per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 16 mei. Het gemiddelde stijgt nu voor de 31e dag op rij.

Hoogste sinds mei

In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1755 mensen vanwege covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 21 mei. Voor het eerst in maanden liggen er meer dan 1400 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en meer dan 350 op de intensive care.

Gelijk aan record

Voor de tweede dag op rij zijn meer dan 16.000 coronabesmettingen aan het licht gekomen. Het RIVM kreeg tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 16.287 meldingen van positieve tests. Dit is vrijwel gelijk aan het record van donderdag. Toen waren er (na correctie) 16.331 positieve tests.

Net zoveel als in oktober

In de eerste twaalf dagen van november heeft het RIVM 137.345 positieve coronatests gemeld. Dat is meer dan in heel oktober. Toen testten in 31 dagen tijd ruim 129.000 mensen positief.

Reproductiegetal 1,2

Het coronavirus blijft zich in hetzelfde tempo verspreiden, en daardoor loopt het aantal positieve tests in hetzelfde tempo op. Daardoor blijft het zogeheten reproductiegetal ook deze week schommelen rond 1,2. Een reproductiegetal van 1,21 betekent dat honderd mensen met corona gemiddeld 121 anderen besmetten. Zij dragen het virus over aan 146 mensen, die vervolgens 177 anderen aansteken. Bij elke stap loopt het aantal nieuwe dragers op. Hoe hoger het getal ligt, hoe sneller het aantal besmettingen stijgt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven dagen bijna 92.000 positieve tests geregistreerd. Dat is ruim 48 procent meer dan in de week ervoor. De toename van week op week wordt het groeigetal genoemd, en dat ligt sinds een maand op ongeveer 40 procent.

(Skipr/ANP)