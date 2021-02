26.500 medewerkers acute zorg voor tweede keer gevaccineerd

De ziekenhuizen hebben bij 26.500 medewerkers in de acute zorg de tweede vaccinatie gezet. Dat meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) maandag. In de eerste ronde ontvingen ruim 40.000 acutezorgmedewerkers een prik. Het gaat om medewerkers van de IC, SEH, ambulance en Covid-afdeling.

Daarnaast hebben de ziekenhuizen inmiddels 7000 huisartsen en medewerkers van huisartsenposten een eerste prik gegeven. Deze week komen er voor deze groep meer vaccins beschikbaar en krijgen nog zo’n 8000 huisartsen een eerste vaccinatie.

Fout hersteld

Maandagavond bleek dat de nieuwe manier waarop de overheid het aantal tot nog toe toegediende coronavaccins inschat, ervoor zorgde dat duizenden prikken dubbel zijn geteld. Bij een update van het coronadashboard is de fout hersteld, en komt het totaalcijfer op 343.881 injecties.

Dubbeltelling

Op zondag ging het aantal gezette prikken zoals op het dashboard was te zien ineens van 226.000 naar 346.000, door een nieuwe rekenmethode van het ministerie. De meldingen van ziekenhuizen en de instellingen voor langdurige zorg kwamen pas later binnen, en de nieuwe methode hield rekening met die vertraging. Hier kwam echter kritiek op van het LNAZ, waarop het ministerie de cijfers nog eens tegen het licht hield. Samen met het RIVM kwam het erachter dat “sprake is van een dubbeltelling van 17.550 prikken”. (ANP)